Farklı illerden gönüllüler çocuklara hediyeler vermek için Tatvan'a geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Farklı illerden gönüllüler çocuklara hediyeler vermek için Tatvan'a geldi

AA

Farklı illerden gönüllüler çocuklara hediyeler vermek için Tatvan'a geldi

BİTLİS (AA) - Köy okullarındaki öğrencilere kışlık kıyafet, bot, oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtmak için farklı illerden 88 gönüllü, Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

Ankara'da bir araya gelen ve Van Gölü Ekspresi ile ilçeye ulaşan Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği (Yol-Sev-Der) üyeleri, garda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan tarafından karşılandı.

Dernek Başkanı Gölge Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'da kurdukları dernek çatısı altında bugüne kadar çok sayıda köy okuluna yönelik yardım projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gezginlerden oluşan bir grup olduklarını ve hayata sürekli ufak dokunuşlar yaptıklarını ifade eden Kaya, şunları aktardı:

"Ülkemizin farklı illerinden arkadaşlarımızla Ankara'da bir araya gelerek Kurtalan Ekspresi, Doğu Ekspresi, Van Gölü Ekspresi trenlerimize binip doğu ile batı arasında gönül köprüsü oluşturmaya çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince eğitime destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle de son günlerde ülkemizi bölmeye çalışan insanlara karşı batı ile doğu arasında bir bağ oluştuğunu kanıtlamak istiyoruz. Bunu da sevgimizle çocuklarımıza ve geleceğimize olan desteklerle yapmak istiyoruz. Tatvan'da eğitim gören çocuklar için atkı, bere, eldiven, bot, mont, oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri getirdik. Umarım onların hayat ve eğitim standartlarına bir nebze de olsa katkımız olur."

Gönüllülerden Özlem Tekin ise köy okullarındaki öğrencilere hediye dağıtmak amacıyla geldiklerini dile getirdi.

Sena Bihter Matur da çocuklarla buluşacakları için heyecanlı olduklarını aktardı.

Bir süre halay çeken gönüllüler, konaklamak için Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) misafirhanesine gitti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatvan'da 300 dönüm alana yapılacak mesire alanının birinci etabı tamamlandı
YEREL HABERLER Tatvan'da 300 dönüm alana yapılacak mesire alanının ...
Bitlis'te kar etkili oldu
YEREL HABERLER Bitlis'te kar etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.