Farklı illerden gönüllüler çocuklara hediyeler vermek için Tatvan'a geldi

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BİTLİS (AA) - Köy okullarındaki öğrencilere kışlık kıyafet, bot, oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtmak için farklı illerden 88 gönüllü, Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

Ankara'da bir araya gelen ve Van Gölü Ekspresi ile ilçeye ulaşan Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği (Yol-Sev-Der) üyeleri, garda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan tarafından karşılandı.

Dernek Başkanı Gölge Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'da kurdukları dernek çatısı altında bugüne kadar çok sayıda köy okuluna yönelik yardım projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gezginlerden oluşan bir grup olduklarını ve hayata sürekli ufak dokunuşlar yaptıklarını ifade eden Kaya, şunları aktardı:

"Ülkemizin farklı illerinden arkadaşlarımızla Ankara'da bir araya gelerek Kurtalan Ekspresi, Doğu Ekspresi, Van Gölü Ekspresi trenlerimize binip doğu ile batı arasında gönül köprüsü oluşturmaya çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince eğitime destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle de son günlerde ülkemizi bölmeye çalışan insanlara karşı batı ile doğu arasında bir bağ oluştuğunu kanıtlamak istiyoruz. Bunu da sevgimizle çocuklarımıza ve geleceğimize olan desteklerle yapmak istiyoruz. Tatvan'da eğitim gören çocuklar için atkı, bere, eldiven, bot, mont, oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri getirdik. Umarım onların hayat ve eğitim standartlarına bir nebze de olsa katkımız olur."

Gönüllülerden Özlem Tekin ise köy okullarındaki öğrencilere hediye dağıtmak amacıyla geldiklerini dile getirdi.

Sena Bihter Matur da çocuklarla buluşacakları için heyecanlı olduklarını aktardı.

Bir süre halay çeken gönüllüler, konaklamak için Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) misafirhanesine gitti.

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