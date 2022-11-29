Nemrut Krater Gölü'nde mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi!

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolu karla kaplı Nemrut Krater Gölü'nde mahsur kalan 14 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Bu sabah gezi kapsamında Tatvan'a gelen 14 yerli turist, 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'ne gitti.

Nemrut Kalderası'ndan dönerken araçları karla kaplı yolda kalan 14 kişi, ekiplerden yardım istedi.

Bunun üzerine, bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmaları sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.

Araçlarla ilçe merkezine getirilen ziyaretçiler, Tatvan Kaymakamlığınca ağırlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.