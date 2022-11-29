Adilcevaz'da "ceviz gen bahçesi" kuruldu

BİTLİS (AA) - Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Cevizin Ata Geni Nesillerin Emaneti" projesi kapsamında Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gen bahçesi oluşturularak ceviz fidanı dikildi.

Proje kapsamında Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün destekleriyle Adilcevaz'ın Yolçatı köyünde aşılı ceviz fidesi üreten Mehmet Akkoyun, "Adilcevaz 13" ve "Kazankaya" sertifikalı çeşitlerinden gen bahçesi oluşturdu.

Gen bahçesindeki fidan dikimine katılan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, projenin ilçe için çok önemli olduğunu belirterek, "Gen bahçesi gelecek dönemde Adilcevaz cevizi ve ceviz fidesinin önünü açacak. Bu da ilçeye büyük katkı sağlayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erol Oral ise Adilcevaz'ın cevizi ile ünlü bir ilçe olduğunu bildirerek, "Arkadaşlarımız güzel bir proje yapmış. Bu projeyle Adilcevaz cevizinin kalitesini artırarak devam edecektir." diye konuştu.

Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik de Bitlis'in ceviz üretiminde ülkede önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bin dekara yakın kapama ceviz bahçelerinin bulunduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Her yıl 6 bin 730 ton ceviz imalatımız var. İlimizde 32 çeşit ceviz mevcut. Yüzüncü Yıl Üniversitemiz ile yaptığımız ortak projeyle Adilcevaz'da Kazankaya ve Adilcevaz-13 olarak isimlendirdiğimiz ceviz çeşitlerimizi ıslah ederek sertifikalarını aldık. Sertifikalı cevizlerimizi gen bahçemize ekerek aşılama ve kalem alımı çalışması yapacağız. Gen bahçemizden iki yılda 100 bin kalem almayı planlıyoruz."

Akkoyun ise 1800 rakımda üretim yaptığını kaydederek, "Yaklaşık 5 yıldır gen bahçesi üzerinde duruyoruz. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bahçemizi kurduk. Bunun sebebi ise diğer çeşitlerden ayırmak ve sağlıklı şekilde yetişmesini sağlamaktır. Projemizi il müdürümüz destekledi. Kendisine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fidan dikimine, Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir de katıldı.

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