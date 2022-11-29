Hizan Kaymakamı Özçelik, kurum ve köy ziyaretlerini sürdürüyor

BİTLİS (AA) - Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan ile Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığına giden Özçelik, Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş İlker İldiz ve personel tarafından karşılandı.
Güvenlik tedbirleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Özçelik, başarılı çalışmalarından dolayı jandarma personeline teşekkür etti.
Özçelik, vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması için asayiş uygulamalarının etkili şekilde devam etmesini isteyerek, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.
Özçelik daha sonra Sağınlı bölgesindeki köyleri dolaşarak yapılan yatırımları yerinde inceledi.
Topluca mezrasına giden Özçelik, Hizan Gazi ve Şehit Aileleri Yardım Derneği Başkanı Ayhan Özdemir'i evinde ziyaret etti.
Mezra hakkında bilgi alan Özçelik, ardından Hacı Mehmet köyüne geçerek vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi.
Özçelik, daha sonra Kayaş mezrası, Göktepe ile Sağırkaya köylerine de giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.