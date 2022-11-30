Kaymakam Özçelik "kadına yönelik şiddetle mücadele" standını ziyaret etti

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BİTLİS (AA) - Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, devlet hastanesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla kurulan standı ziyaret etti.

Özçelik, Kaymakamlık koordinasyonunda devlet hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan stantta çalışmalar hakkında gödevlilerden bilgi aldı.

Kadına karşı şiddeti reddettiklerini belirten Özçelik,"Şiddetin ortadan kalkması için kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi ile var gücümüzle çalışıyoruz. Şiddet gören, görme ihtimali olan ve mağdur edilen kadınlarımız telefonlarına indirdikleri Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması ile tek tuşla anında güvenlik güçlerimize ulaşarak yardım talebinde bulunabilirler." diye konuştu.

Özçelik'e ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan ve Hizan Devlet Hastanesi Müdürü Yahya Şam da eşlik etti.

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