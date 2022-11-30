Ahlat'ta dron eğitimi alan genç çiftçi ve girişimcilere sertifika verildi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Genç Tarım Girişimcileri ile Tarım Teknolojilerinin Etkin Kullanımı" projesi kapsamında dron eğitimi alan kamu ve özelde sektördeki ziraat mühendisleri ile genç çiftçi ve girişimcilere sertifika verildi.



Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) tarafından finanse edilen ve Ostim Teknik Üniversitesi ile Anadolu Kalkınma Derneği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında geçen ay düzenlenen eğitimler 8 gün sürdü.



Eğitimi başarıyla tamamlayan 31 katılımcı için Kaymakamlıkta sertifika töreni düzenlendi.

Kaymakam Fikret Dağ, DAKA Bitlis İl Koordinatörü Nurettin Polat, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ile Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Necati Aktekin, ziraat mühendisleri, genç çiftçi ve girişimcilere sertifikalarını teslim etti.

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