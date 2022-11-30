Adilcevaz'da "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" programı düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şubesi öncülüğünde, "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" programı düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam İsmail Demir, eğitim adına verilecek bütün hizmetlerin ve etkinliklerin destekçisi olduğunu söyledi.

Her daim bu hususlara gereken yardımı vereceğini ifade eden Demir, "Böyle bir programı ilçemize kazandıran ve eğitim alanında yaptığı ve yapacağı faaliyetlerden dolayı Türkiye Dil ve Edebiyat Deneği Adilcevaz Şube Başkanı Buğra Turan'a teşekkür ederim." dedi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Adilcevaz Şube Başkanı Buğra Turan, Türkçe'ye sahip çıkmanın herkes için yasal zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Dilin bir milleti meydana getiren unsurların başında geldiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Toplumlar millet olmayı bir dile sahip olmakla elde eder ve milli varlıklarını da kendi dilleriyle koruyabilirler. Annelerin, babaların ve eğitim sisteminin en büyük vazifesi çocuklarımıza çok zengin olan Türkçe'mizi öğretmektir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de insanlar kelimelerle düşünmekte ve kelimelerle konuşmaktadırlar. O bakımdan hem edebiyatımızı zenginleştirmek hem yazılan eserleri okumak, anlamak, hem de Türkiye'yi çağdaş medeniyet seviyesine yükseltmek bizim kayıtsız ve şartsız çok zengin bir Türkçe'ye sahip olmamızla mümkündür."



Programa Belediye Başkan Vekili Zeynel Nacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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