"Ahlat Taş İşçiliği Geleneği"nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesi sevindirdi

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BİTLİS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının geleneksel Ahlat taş işçiliğinin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını açıklaması Bitlis'in Ahlat ilçesinde sevinçle karşılandı.

Kaymakam Fikret Dağ, gazetecilere, ilçenin en önemli değerlerinden birinin de taş işçiliği olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yaklaşık 1,5 yıl önce bu değerin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması amacıyla çalışma başlattıklarını belirten Dağ, "Geleneksel Ahlat taş işçiliği" dosyalarının dün itibarıyla kabul edildiğini dile getirdi.

Amaçlarının insanlığın ortak mirasını, gelecek nesillere aktarmak ve farkındalığı artırmak olduğunu vurgulayan Dağ, şöyle konuştu:

"Ahlat'ı Ahlat yapan değerlerden biri de taş işçiliğidir. Bin yıllık kadim geleneğimiz ve daha önceki tarihimizde bunlar bize ışık tutmaktadır. Dolayısıyla böyle bir kararın alınmış olması hepimizi mutlu etmiştir. Emek veren ve bu konuda geleneksel Ahlat Taş işçiliğimizi destekleyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Taş ocağı işlemecisi Seyfettin Altıntaş ise kütle halindeki taşları siparişlere göre hazırladıklarını belirterek, "Selçuklu ve Osmanlı motiflerini taşlara işliyoruz. Kendimizden de bir şeyler ekleyerek yapıyoruz. İşlediğimiz taşları mezar, çeşme, şömine, barbekü, cami gibi yapılarda kullanıyoruz. Geleneksel Ahlat işçiliğine yönelik alınan karara çok sevindik. Bu mesleği bizden sonraki kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman da alınan kararın ilçede sevinçle karşılandığını ifade ederek, "Geleneksel Ahlat taş işçiliğinin gelecek nesillere aktarılması için oldukça güzel bir adım oldu. Bundan sonraki süreçte de devamını bekliyoruz." diye konuştu.

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