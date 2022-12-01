Nemrut Jeoparkı'nın UNESCO ağına alınması için arazide çalışma yapıldı

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Nemrut Jeoparkı Koordinatörlüğü Bilim Kurulu üyeleri, bölgedeki jeositlerin koordinatlarını ve çalışma yürütülecek yerleri belirledi.

Tatvan ilçesinde doğal güzelliklerinin yanı sıra çok sayıda bilimsel çalışmaların yürütüldüğü Bitlis Nemrut Jeoparkı'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda BEÜ bünyesinde, 11 kişiden oluşturulan bilim kurulunun üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası'nın da içinde yer aldığı bölgede ilk saha çalışmasını yürüttü.

Nemrut Dağı eteklerinde, Çekmece köyünde, Nemrut Krater Gölü ve çevresinde, lav kalıntılarının bulunduğu Kantaşı bölgelerinde incelemelerde bulunan bilim kurulu üyeleri, jeositlerin koordinatlarını, yön tabelalarının bırakılacağı alanları, yürüyüş yolları, karşılama merkezi ve gözetleme kulelerinin yapılacağı yerleri belirledi.

- "Bölge turizmine katkı sağlayacak"

BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bitlis Nemrut Jeopark Koordinatörü Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci, AA muhabirine, bilim kurulu olarak Nemrut Jeoparkı'nda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Önceden tespit ettikleri jeositleri yerinde gördüklerini belirten Ekinci, "Bu çalışmalar sonucunda gelecek yıl temmuzda UNESCO'ya niyet mektubumuzu göndermeyi, ekimde de başvurumuzu yapmayı planlıyoruz. Nemrut'un UNESCO tarafından jeopark olarak kabul edilmesi, bölge turizmine önemli katkılar sağlayacak, yerli ve yabancı birçok turist buraya gelecektir. Bu sayede kentin ekonomik anlamda gelişmesine vesile olacaktır." diye konuştu.

Başvuru sonrası UNESCO ekibinin, yapacağı incelemenin ardından kararını vereceğini anlatan Ekinci, "Umarım çalışmaların sonucunu alırız ve Bitlis'e bu jeoparkı kazandırırız. Bunun gerçekleşmesi şehrin geleceği için çok iyi olacak." dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Güngör ise büro çalışmalarını tamamlayan bilim kurulunun Nemrut Jeoparkı'nda ilk saha çalışmasını yapmaya başladığını söyledi.

Sahada önceden tespit ettikleri jeositleri yerinde görerek koordinatlarını belirlediklerini dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"Tabelaları ve yön oklarını nerelere yerleştireceğimizi ve jeositlere destek olacak kültürel etnografik değerlerimizi nasıl işleyebileceğimizi çalıştık. Bu işlerimizi bitirdikten sonra gelecek yıl UNESCO'ya başvuracağız. Bu kolay bir süreç değil, bunu bir yere kadar getirdik. Bu süreci, UNESCO'nun global jeoparkına üye olarak da sonlandıracağız. Burası turistik bir bölge. Başvuru olumlu sonuçlandığında Nemrut Jeoparkı dünyanın her yerinde bilinen bir yer olacak, insanlar 'Gidip görelim.' diyecek."

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