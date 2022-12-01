Tatvan'da kış lastiği denetimi yapıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.
Trafik polisleri, oluşturdukları uygulama noktalarında durdurdukları araçların lastiklerini kontrol etti, sürücülere trafik güvenliğiyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.
Kar yağışının en çok olduğu Bitlis'te güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü.
Sürücülerden Kenan Allahverdi, "Kış lastiği takmamız gerekiyor. Bu uygulama güvenliğimiz için yapılıyor. Denetim yapan ve sürücüleri bilgilendiren ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.