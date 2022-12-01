Tatvan'da "Besmele-i Şerif Talik Hat" sergisi açıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Besmele-i Şerif Talik Hat" sergisi açıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi ve Tatvan Belediyesi destekleriyle Muş Alparslan Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Şükrü Bilici'nin eserlerinden oluşan "Besmele-i Şerif Talik Hat" sergisi ilgi gördü.

İlçedeki Yaşam Alışveriş Merkezi'nde sergiye, Tatvan Belediyesi Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer katıldı.

Bilici, gazetecilere, sergideki farklı ölçü ve mürekkeplerle yazılan 15 eserin olduğunu belirterek, "Bunun dışında yine muhtelif çalışmalarımız var. Sergimiz dört gün açık kalacak. Pazar gününe kadar buradayız. İlgi duyan ve bu sanatı sevenleri bekliyoruz." dedi.

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