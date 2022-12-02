Ahlat'ta engellilere yönelik voleybol maçı düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Ahlat 1. Geleneksel Özel Sporcular Voleybol Dostluk Maçı" düzenlendi.

İlçe kaymakamlığının destekleriyle Engelliler ile El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizasyonunda düzenlenen maça engelli öğrenci, gençler ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Çekişmeli geçen maç sonunda engellilere Kaymakam Fikret Dağ tarafından madalya ve hediyeler verildi.

Engelli gençlerle masa tenisi oynayan Dağ, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla güzel bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Dağ, "Aslında engelsiz olan kardeşlerimizle şu anda beraberiz. Müsabakalarımızı düzenledik. Ümit ediyorum ki bundan sonraki hayatımızda da bu arkadaşlarımızla ortak çalışmalarımız devam eder." dedi.

Engelliler ile El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir, amaçlarının engellilerin sporu da çok iyi yaptığını ve bunu yaparken ne kadar mutlu olduklarını göstermek olduğunu aktardı.

Amaçlarına ulaştıklarını dile getiren Akdemir, şunları kaydetti:

"Derneğimiz ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'müzün ortak çalışması oldu. Kaymakamlığımızın çok büyük destekleri vardı. Desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Fikret Dağ'a, bize salon imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Müdürümüz İbrahim Elbir'e, forma desteği sunan Ahlat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Kenan Örken'e ve antrenmanlarda bize yardımcı olan değerli hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Sosyal bir mesajı vardı bugünkü sporumuzun. Bu mesajı da ilettiğimize inanıyorum. Her zaman engellilerin hatırlanmasını umut ederek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

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