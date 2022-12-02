Ahlat'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Slayt ve çeşitli video gösterileri ile başlayan etkinlik müzik programıyla devam etti.
Engelliler, davetlilerle birlikte öğretmenler korosunun seslendirdiği şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı.
Merkez müdürü Nazlı Akay, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle program düzenledik. Amacımız, engellilerimizin yaşadığı sorunlara dikkati çekmekti. Müzik öğretmenleri de engellilerimizle birlikte güzel bir müzik dinletisi sundu. Güzel program oldu." dedi.
Programa Kaymakam Fikret Dağ, Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, kurum amirleri, davetliler ve engelliler katıldı.