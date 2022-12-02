Ahlat'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

AA

Ahlat'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Slayt ve çeşitli video gösterileri ile başlayan etkinlik müzik programıyla devam etti.

Engelliler, davetlilerle birlikte öğretmenler korosunun seslendirdiği şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı.

Merkez müdürü Nazlı Akay, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle program düzenledik. Amacımız, engellilerimizin yaşadığı sorunlara dikkati çekmekti. Müzik öğretmenleri de engellilerimizle birlikte güzel bir müzik dinletisi sundu. Güzel program oldu." dedi.

Programa Kaymakam Fikret Dağ, Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, kurum amirleri, davetliler ve engelliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahlat'ta engellilere yönelik voleybol maçı düzenlendi
YEREL HABERLER Ahlat'ta engellilere yönelik voleybol maçı düzenlendi
Tatvan'da "Besmele-i Şerif Talik Hat" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Tatvan'da "Besmele-i Şerif Talik Hat" sergisi açıldı
Tatvan'da kış lastiği denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Tatvan'da kış lastiği denetimi yapıldı
Hizan Kaymakamı Özçelik tekstil fabrikasını ziyaret etti
YEREL HABERLER Hizan Kaymakamı Özçelik tekstil fabrikasını ziyaret ...
Nemrut Jeoparkı'nın UNESCO ağına alınması için arazide çalışma yapıldı
YEREL HABERLER Nemrut Jeoparkı'nın UNESCO ağına alınması için ...
Bitlis'te 2 aile arasındaki husumet barışla sonuçlandırıldı
YEREL HABERLER Bitlis'te 2 aile arasındaki husumet barışla ...
"Ahlat Taş İşçiliği Geleneği"nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesi sevindirdi
YEREL HABERLER "Ahlat Taş İşçiliği Geleneği"nin UNESCO Somut Olmayan ...
Adilcevaz'da "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" programı düzenlendi
YEREL HABERLER Adilcevaz'da "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" ...
Ahlat'ta dron eğitimi alan genç çiftçi ve girişimcilere sertifika verildi
YEREL HABERLER Ahlat'ta dron eğitimi alan genç çiftçi ve ...
Nemrut Krater Gölü karla kaplandı
YEREL HABERLER Nemrut Krater Gölü karla kaplandı
Kaymakam Özçelik "kadına yönelik şiddetle mücadele" standını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Özçelik "kadına yönelik şiddetle mücadele" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.