Bitlis Valisi Çağatay'ın "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, engellileri topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992'de Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık'ın, engellilerin sesini duyurduğu özel bir gün olduğunu belirtti.

Engellilerin sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin medeni bir toplum olmanın zaruretlerinden olduğunu kaydeden Çağatay, şunları kaydetti:

"Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına hatta siyasete kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir."

Engellileri hayatın her alanına ve sürecine dahil etmenin, onları desteklemenin ve teşvik etmenin, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkin ve hızlı şekilde yapmanın, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmanın herkesin görevi olduğunu belirten Çağatay, tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

