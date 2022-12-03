Bitlis'te bir minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te minibüste yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
İl merkezine bağlı Sarıkonak köyü yakınlarında yol kontrolü gerçekleştiren jandarma ekiplerince durdurulan minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan M.N. ile M.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.
Göçmenlerin sınır dışı işlemleri Bitlis Göç Müdürlüğünce yapılacak.