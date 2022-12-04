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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te tarihi köprülerin restorasyonu sürüyor

AA

Bitlis'te tarihi köprülerin restorasyonu sürüyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen "Dereüstü Islah Projesi" kapsamında, çevresindeki eski yapılardan arındırılan 10 tarihi köprünün restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kadim tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte, asırlar önce inşa edilen tarihi köprülerin eski görünümlerine kavuşturularak kentin turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Güçlendirilen, eksikleri tamamlanan ve tahrip olan taşların yerine yenileri yerleştirilen köprülerden 6'sının bu yıl bitirilmesi planlanıyor.

Restorasyon çalışmalarını inceleyen Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, AA muhabirine, önceden Bitlis'in tarihi zenginliğinden bahsedildiğini ancak yeni yapılardan dolayı bu zenginliğin çok fazla görülmediğini söyledi.

Bitlis Deresi'nin üzerine ve çevresine inşa edilen yapıların kaldırılmasıyla tarihi köprülerin ortaya çıkarıldığını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Dere yatağında tamamı tescilli tarihi 10 köprü çıktı. Görev ve sorumluluk alanımızda olduğundan köprülerin onarımını yapmak bize düştü. Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün sayesinde çalışmaları tamamlayabilmek için 2 ayrı ihale yaptık. Alemdar Köprüsü'nün onarımı devam ediyor. Bunun yanı sıra Hatuniye, Pamukçular, Şerefiye 1 ve Şerefiye 2 olarak birinci kısım ihalemiz bu şekilde oldu."

- "Bitlis'e çok büyük değer katacağına inanıyoruz"

Hatuniye Köprüsü'nün dışındaki köprülerde kitabe bulunmadığını belirten Arslan, Hatuniye Köprüsü'nün 16. yüzyılda Nuh Han tarafından yaptırıldığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının projeleri onaylamasıyla çalışmalara başladıklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Onarım çalışmalarımız devam ediyor. 10 köprünün 6'sını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz. 4'ünü de hava şartlarına bağı olarak Valiliğin rekreasyon alanı programına yetiştireceğimize inanıyoruz. Derenin bir tarafında Bitlis Kalesi bir tarafında da yerleşim alanları bulunuyor. 16. yüzyılda yerleşim alanları ile kalenin bağlantısının sağlanması için çok sık köprüler yapılmış. Bu çalışma Bitlis'in tarihi açısından önemli çünkü dere üzerindeki bütün binalar yıkılmış ve tarih ortaya çıkmış durumda. Bunun Bitlis'e çok büyük değer katacağına inanıyoruz. Önceden hep Bitlis tarihi bir şehir diyorduk ama tarihini göremiyorduk. Şu anda dere yatağı temizlendi. Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Valiliğimiz fayda sağlayarak burada hızlı bir imalata girildi. Çevre düzenlemesi sağlanarak güzel bir görüntü ve tarihin belgesi olacağına inanıyoruz."

Köprülerin onarımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde Karayolları Genel Müdürlüğünce yapıldığı bilgisini veren Arslan, "Köprülerin tamamı kesme taş olarak biliniyor. Bunların onarımları için ciddi bir emek sarf ediliyor. Tahrip olmuş taşların tamamını kaldırarak yerine yeni kesme taş getiriyoruz. Bazalt ve Bitlis karmaşığı olarak bilinen iki tip taş kullanıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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