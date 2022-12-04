Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Tuncay Kandemir, Mahmut Karaca

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Ahmet Metehan Tetik, Ali Alp Çayır)

Arkas Spor: Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Enis Ali Ay, Lagumdzija (Ulaş Kıyak, Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı)

Setler: 23-25, 19-25, 20-25

Süre: 82 dakika (33, 22, 27)





BİTLİS (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 11. hafta mücadelesinde Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.







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