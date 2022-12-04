Bitlis'te husumetli aileler barıştırıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Nurtepe Mahallesi'nde yaşayan Akın ve Güldal ailelerinin fertleri arasında bir ay önce yaşanan kavga husumete dönüştü.

Aileler arasındaki husumet, İl Müftüsü Faysal Geylani, İlçe Müftüsü Murat Demir ve kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi. Mahalledeki Şeyh Masum Camisi'nde düzenlenen törende bir araya getirilen aile fertleri, tekbirler eşliğinde kucaklaştı.

İl Müftüsü Faysal Geylani, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamanın gayreti içinde olunması gerektiğini belirterek, barışma erdemini gösteren aile fertlerine teşekkür etti.

Şeyh Abdurrahman Tağı'nın memleketi olan Güroymak'ta bulunmanın mutluluğu içerisinde olduklarını dile getiren Geylani, "Buralar huzur bulduğumuz mekanlardır. Güzel bir barış törenine şahitlik ettik. Ailelerin barışmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

İlçe Müftüsü Demir ise yaşanan tatsız olayların unutulması gerektiğine işaret ederek, "Tüm Müslümanlar kardeştir. İslam kardeşliği kan kardeşliğine benzemeyecek kadar ulvi bir mertebedir." ifadelerini kullandı.

Törene, kanaat önderleri ile aile üyeleri katıldı.

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