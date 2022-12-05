Güroymak Belediyesi, araç filosunu genişletti

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BİTLİS (AA) - Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, belediyeye 15 ayda 6 araç kazandırdıklarını belirtti.



Belediyenin Nihat Kızılçam Garaj Amirliğinde incelemelerde bulunan Cankaloğlu, ilçeyi hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için çaba gösterdiklerini belirtti.



Son bir yılda belediyenin imkanlarıyla 4 hizmet aracını ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Cankaloğlu, "Devlet desteğiyle 2 yeni hibe araç aldık. Toplamda 6 hizmet aracını ilçeye kazandırdık. Bunun mutluluğunu haklı gururunu yaşamaktayız. İlçemize ve belediyemizdeki çalışanlara hayırlı olsun. Kazasız belasız kullanmalarını Allah nasip etsin." diye konuştu.

Cankaloğlu, daha sonra araçlarla test sürüşü yaptı.

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