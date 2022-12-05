Güroymak'ta "Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde Salih Özmen Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Günkırı Ortaokulu öğrencileri tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Güroymak Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günkırı Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Rıdvan Bağış'ın konuşmasının ardından engelli bireylerin hazırladığı gösteriler sunuldu.



Etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, kurum amirleri, vatandaşlar ve engelli bireyler katıldı.

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