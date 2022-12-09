Tatvan'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı köyünde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Yoncabaşı İlk ve Ortaokulu tarafından köydeki taziye evinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Türkiye'de çeşitli tarihlerde darbelerin yapıldığını son olarak da 15 Temmuz'da hain bir girişimin olduğunu söyledi.

Ülkede iktidar değişikliğinin yolunun sandıkta halkın hür iradesiyle vereceği oylardan geçtiğini belirten Korkmaz, "Darbe sadece ülkenin siyasi istikrarını değil, ekonomik istikrarını ve uluslararası arenada itibarını zedeler. 15 Temmuz'da devletin içinde bulunan FETÖ'cü hain subaylar millete karşı, milletin parasıyla alınan, milletin vergisiyle alınan silahları milletin üzerine doğrultmuşlardır. Milletimizin darbe denilen laneti tarihin çöp kutusuna atması gerekiyor. Bu da ancak şanlı bir direnişle olur. Az önce izlediğimiz slaytta insanlar hiç çekinmeden vücudunu tanka, silaha, uçağa siper ediyordu. Ülkemizde bundan sonra hiç kimsenin darbe yapacak gücü yoktur. Tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların yer aldığı videonun gösterildiği programda, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Bahattin Taş ve öğrenciler şiir okudu, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Fatih Kuluöztürk da insansız hava araçları hakkında bilgi verdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, milli eğitim şube müdürleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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