Bitlis'te üniversite öğrencileri köylerdeki çocukları eğlendirdi

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BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Hizmet ile Müzikal Kulübü üyeleri, gittikleri köyde düzenledikleri etkinliklerle çocuları eğlendirdi.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Aşağıkolbaşı köyüne giden üniversite öğrencileri, Şehit Er Mahfuz Urut İlk ve Ortaokulu'nda çocuklara hijyen eğitimi verdi.

Ardınan palyaço kıyafetleri giyerek okulun bahçesinde öğrencilerle oynayan, çaldıkları enstrümanlarla şarkılar seslendiren üniversiteliler, öğrencilere güzel bir gün yaşattı.

Sosyal Hizmet Öğrenci Kulübü Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, üniversite içinde ve dışında sosyal, kültürel ve sportif anlamda onlarca etkinlik düzenleyen kulübün öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

İki kulübün öğrencilerinin minik yürekleri mutlu etmek için haftalarca hazırlık yaptığını belirten Önen, etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kulübün üyesi Melike Ayça Erhan ise köylerdeki öğrencilerin bazı etkinliklere ulaşmaya imkanlarının olmadığını bildirerek, "Sosyal Hizmet Öğrenci Kulübü ve paydaş müzik kulübü olarak en azından bir kısım öğrencilere bu imkanı sunmak istedik. Öğrencilerin sevinci ve gülüşlerini görmek bizim için paha biçilmezdi." dedi.





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