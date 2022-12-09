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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Ahlat'ta protesto edildi

AA

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Ahlat'ta protesto edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikaları protesto edildi.

Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde toplanan İHH İnsani Yardım Vakfı üyeleri adına açıklama yapan Ahlat Temsilcisi Emrullah Erkan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin, bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olduğunu söyledi.

Yıllardır binlerce Uygur'un, toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldığını belirten Erkan, Uygurların bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel cezalandırma ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Programa Bitlis İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Muzaffer Taşcan ve bazı STK temsilcileri de katıldı.

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