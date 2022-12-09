Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Ahlat'ta protesto edildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikaları protesto edildi.

Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde toplanan İHH İnsani Yardım Vakfı üyeleri adına açıklama yapan Ahlat Temsilcisi Emrullah Erkan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin, bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olduğunu söyledi.

Yıllardır binlerce Uygur'un, toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldığını belirten Erkan, Uygurların bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel cezalandırma ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.



Programa Bitlis İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Muzaffer Taşcan ve bazı STK temsilcileri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.