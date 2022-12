Bitlis Valisi Çağatay'ın "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi"nin 10 Aralık 1948'de kabul edilmesiyle her yıl 10 Aralık'ın "Dünya İnsan Hakları Günü" olarak kutlandığını belirtti.

74 yıl önce ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ırk, dil, din cinsiyet, sosyal köken ayrımı yapılmaksızın insanlara hak ve özgürlükler tanındığını kaydeden Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizde, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması için atılan her adım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarındaki tüm vatandaşlarına verdiği önemi ve saygıyı göstermektedir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu kendine ilke edinen devletimiz, muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkma hedefi doğrultusunda demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir. Engelli kardeşlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve daha iyi hayat standartlarına ulaşmaları için çalışmalarımız devam edecektir. Uluslararası toplumun iş birliğiyle dünyanın her köşesinde istisnasız her insanın haklarının korunduğu bir dünya düzeni umuduyla 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.