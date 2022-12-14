Tatvan'daki yüzlerce sporcunun faydalanabileceği spor tesisinin yapımı sürüyor

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından yaptırılan spor tesisinin inşaatı devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle ilçeye kazandırılan önemli yatırımlardan biri olan ve "sporcu fabrikası" olarak adlandırılan tesisin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.



Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Kültür Mahallesi'nde inşaat çalışmaları devam eden tesiste 7 branştan yüzlerce sporcunun aynı anda faydalanabileceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle ilçede 4 büyük projeyi hayata geçirdiklerini bildiren Geylani, "Bunlardan biri sporcu fabrikasıdır. 16 dönüm alana kurulan tesis 5 bin metrekare kapalı alana sahip. Buradaki 7 salonda yüzlerce sporcu aynı anda faydalanabilecek. Milli takımımıza da sporcu yetiştirecek fabrikanın yapımında sona yaklaşıldı. İlçemizin gelişimine katkı sunacak bu muhteşem tesisimizi çok yakında gençlerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

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