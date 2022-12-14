Tatvan'da öğrenciler "metaverse" dünyasıyla buluşturuluyor

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BİTLİS (AA) - Tatvan ilçesinde öğrenciler sanal gerçeklik gözlükleriyle "metaverse" dünyasıyla buluşturuluyor.

İlçe merkezinde 15 okulda kurdukları uzay çadırlarında öğrencileri bilim dünyasıyla tanıştıran Tatvan Belediyesi, metaverse dünyasını tüm okullara taşıyor.

Etkinliğe katılarak hem öğrenen hem de eğlenen öğrencilere, sanal gerçeklik gözlüklerle özel olarak hazırlanmış sanal ortamda farklı bir deneyim yaşatılıyor.

Etkinliğe ilgi gösteren öğretmen ve öğrenciler, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye teşekkür etti.



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