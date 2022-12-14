Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

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BİTLİS (AA) - Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Arıdağ köyündeki Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aygün ile Arıdağ köyüne giden Korkmaz, buradaki Köy Yaşam Merkezi'nde incelemede bulundu, kursiyerlerle sohbet etti.



Korkmaz, gazetecilere, böyle bir mekanın köyde olmasının kıymetli olduğunu söyledi.

Merkezde bugüne kadar sığır yetiştiriciliği, biçki dikiş, besicilik kurslarının açıldığını, arıcılıkla ilgili kursun da açılacağını anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bu kurslar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılıyor. Yaptıkları işin çağ ruhuna uygun olması adına hem tarım hem de hayvancılıkla ilgili usta öğreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Burası tam bir yaşam alanı. Anasınıfı, okulu, çocukların eğlenebileceği alanları ve atıl durumdaki bu binanın köy yaşam merkezine dönüştürülmesiyle bura tam bir yaşam merkezi haline geldi. En azından kadınları evlerinden çıkarıyoruz. Kadınlar ve çocukları burada günlerini tamamlıyor."

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