Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, anasınıflarını ziyaret etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BİTLİS (AA) - Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Vilayetler Birliği Anaokulu ile Arıdağ Köyü İlk ve Ortaokulu'ndaki anasınıfını ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet ederek öğretmen ve idarecilerden bilgi alan Korkmaz, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaşındaki çocukların okullaşması için çaba sarf ettiğini söyledi.



Okul öncesi eğitim alan çocukların birinci sınıfa hazır olduğunu belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"İlimizde bugün itibarıyla 37 anaokulumuz ve muhtelif anasınıflarımızda 10 bin 989 öğrencimiz eğitim görüyor. Bunun 7 bin 192'si 5 yaşında. 5 yaşında okullaşma oranında yüzde 97'yi yakaladık ama ocak ayında bu rakam yüzde 99 olacak. Çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. 4 yaşta okullaşma oranında yüzde 38'i, 3 yaşta da yüzde 17'yi yakaladık. 5 yaşındaki her 100 öğrenciden 99'u öğretmenle hemhal oluyor. Birinci sınıfa gelmeden önce yapacağı etkinlikleri, kalem tutmayı ve sınıfta nasıl davranması gerektiğini öğreniyor. Birinci sınıfa geldiğinde de direkt okuma yazma etkinliğinde eğitim öğretime başlıyor. Bir yıl erken kazanıyoruz. Özellikle kırsalda bu bizim için çok önemlidir."

Vilayetler Birliği Anaokulu öğretmenlerinden Mehtap Bolhava ise "İlkokula başlamadan önce öğrencilerin temel, öz bakım ve sosyal becerilerini geliştiriyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.