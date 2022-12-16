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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'nun patates havzasından ekonomiye 800 milyon lira katkı

AA

Doğu Anadolu'nun patates havzasından ekonomiye 800 milyon lira katkı

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ/SERDAR ADIYAMAN - Doğu Anadolu Bölgesi'nin patates havzası olan Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 40 bin dekarda yaklaşık 160 bin ton patates üretimi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 5'lik kısmının karşılandığı Ahlat'ta, geniş tarım arazilerinde yetiştirilen yemeklik ve tohumluk patateslerin hasadı tamamlandı.

Bu yıl 7 bin dekarda tohumluk ve 33 bin dekarda da yemeklik patates ekiminin yapıldığı ilçede, tarlalardan mevsimlik işçiler tarafından toplanan patateslerin kamyonlarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere iç piyasaya ve yurt dışına gönderilmesine başlandı.

Ekim yapılan alandan elde edilen 160 bin ton patatesin satışından ekonomiye 800 milyon lira gelir sağlanması hedefleniyor.

- Mevsimlik işçiler için ekmek kapısı oldu

Geniş tarım arazileriyle öne çıkan ilçede domates, fasulyenin ardından patates de mevsimlik işçilerin ekmek kapısı oldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki il ve ilçelerden Ahlat'a gelen mevsimlik tarım işçileri, patatesin hasadını yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, AA muhabirine, Ahlat'ın, Doğu Anadolu Bölgesinin en önemli patates üretim merkezi olduğunu söyledi.

Ahlat'ta bu yıl 40 bin dekarlık alanda yemeklik ve tohumluk patates üretimi gerçekleştirildiğini anlatan Keskin, "Ekim yapılan alanlardan 160 bin ton patates hasat ettik. Bunun milli ekonomiye katkısı 800 milyon liradır. Aynı zamanda üretimin her aşamasında istihdama katkı sağladık. Bu yıl için 10 bin mevsimlik tarım işçi çalıştırdık." dedi.

Üretilen patatesin büyük bir kısmını Doğu ve Güneydoğu'daki illere, bir kısmını da yurt dışına pazarladıklarını belirten Keskin, ekimden hasada kadar her aşamada üreticilerin yanında olduklarını, gerekli desteği verdiklerini dile getirdi.

- "İhracatın artması konusunda destek bekliyoruz"

Ahlatlı patates üreticisi Çağrı Güvener ise 1998'den bu yana ailece yemeklik ve tohumluk patates ürettiklerini aktardı.

Bu yıl 6 bini tohumluk 10 bin ton patates ürettiklerini kaydeden Güvener, şöyle konuştu:

"Tohumluk patatesi yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderiyoruz. Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak ve Suriye'ye, iç pazarda ise Nevşehir, Bolu, Afyonkarahisar, Denizli, Çorum ve Niğde'ye ürün gönderiyoruz. Yemeklik patates piyasasının en büyük alıcısı Irak. Irak piyasasının canlanması için en az 1 milyon ton ürün ihraç edilmeli. Yetkililerin bu konuda ellerinden geleni yapmalarını istiyoruz."

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