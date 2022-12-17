Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Fatih Yayla, Hüseyin Okumuş

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Umut Demir, Görkem Sertel, Ali Alp Çayır, Ahmet Metehan Tetik, İzzet Alp Akkuş)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Uğur Kılınç, Mehmet Hacıoğlu, Nalobin, Cansın Ogbai Enaboifo, Gunter, Sercan Abanoz (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Taha Sabah, Kadir Bircan, Esat Dalgıç, Cansın Hacıbekiroğlu)

Setler: 25-21, 25-22, 28-26

Süre: 88 dakika (27, 29, 32,)

BİTLİS (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında TÜRŞAD, sahasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ takımını 3-0 yendi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.