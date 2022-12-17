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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Fatih Yayla, Hüseyin Okumuş

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Umut Demir, Görkem Sertel, Ali Alp Çayır, Ahmet Metehan Tetik, İzzet Alp Akkuş)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Uğur Kılınç, Mehmet Hacıoğlu, Nalobin, Cansın Ogbai Enaboifo, Gunter, Sercan Abanoz (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Taha Sabah, Kadir Bircan, Esat Dalgıç, Cansın Hacıbekiroğlu)

Setler: 25-21, 25-22, 28-26

Süre: 88 dakika (27, 29, 32,)

BİTLİS (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında TÜRŞAD, sahasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ takımını 3-0 yendi.

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