Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Fatih Yayla, Hüseyin Okumuş
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Umut Demir, Görkem Sertel, Ali Alp Çayır, Ahmet Metehan Tetik, İzzet Alp Akkuş)
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Uğur Kılınç, Mehmet Hacıoğlu, Nalobin, Cansın Ogbai Enaboifo, Gunter, Sercan Abanoz (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Taha Sabah, Kadir Bircan, Esat Dalgıç, Cansın Hacıbekiroğlu)
Setler: 25-21, 25-22, 28-26
Süre: 88 dakika (27, 29, 32,)
BİTLİS (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında TÜRŞAD, sahasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ takımını 3-0 yendi.