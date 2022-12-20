Adilcevaz'da tekstil fabrikasındaki kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınları, Kadın Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirdi.

İlçedeki tekstil fabrikasına giden polis ekipleri, burada çalışan 130 kadınla bir araya geldi, KADES uygulamasını tanıttı.

Ekipler, şiddetin tanımı ve türleri, şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve bu kapsamda sunulan hizmetlerle ilgili de kadınlara bilgiler aktardı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.