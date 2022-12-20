Adilcevaz'da tekstil fabrikasındaki kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

BİTLİS (AA) - Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan kadınları, Kadın Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirdi.
İlçedeki tekstil fabrikasına giden polis ekipleri, burada çalışan 130 kadınla bir araya geldi, KADES uygulamasını tanıttı.
Ekipler, şiddetin tanımı ve türleri, şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve bu kapsamda sunulan hizmetlerle ilgili de kadınlara bilgiler aktardı.