Bitlis'te ulaşımı güvenli hale getirecek viyadük yarın açılacak

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BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis-Diyarbakır kara yolunun daha güvenli hale getirilmesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması amacıyla inşa edilen 900 metre uzunluğundaki viyadük, yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü, kar, heyelan ve kaya düşmelerinden dolayı zaman zaman sıkıntı yaşanan Bitlis-Diyarbakır kara yolunda 3 yıl önce viyadük yapımına başladı.

Kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Bitlis Deresi mevkisinde, 12 ayaktan oluşan, ayak yüksekliği 54 ve ayaklar arasındaki açıklığı 90 metre olan Bitlis Çayı Viyadüğü ile 3 kilometrelik bağlantı yolunun yapımı tamamlandı.

Yüksek rakımlı dağ silsilesi ile çok sayıda virajın bulunduğu bölgede itme sürme tekniğiyle inşa edilen viyadükle sürücüler ve yolculara, standardı yüksek yolda güvenli seyahat imkanı sunuldu.

Bayraklarla süslenen Bitlis Çayı Viyadüğü, yarın gerçekleştirilecek törenle trafiğe açılacak.

- "Bitlis Deresi, huzurla yolculuk yapılabilecek bir yol haline gelecek"

Vali Oktay Çağatay, AA muhabirine, Bitlis-Diyarbakır kara yolunda inşa edilen viyadüğün, yapım tekniği açısından dünyanın nadir köprülerinden biri olduğunu söyledi.

Yapımı tamamlanan viyadüğün yarın Bitlislilerin ve Türkiye'nin hizmetine sunulacağını belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"Yıllardır özellikle kış aylarında heyelan riski yaşandığı için sıkıntılı bir bölge olan Bitlis Deresi, bu sayede çok keyifli ve huzurla yolculuk yapılabilecek bir yol haline gelecek. Bu viyadüğü Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun da bizzat katılımıyla 22 Aralık'ta açarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız."

Vali Çağatay, yaklaşık 15 bin 600 ton çelik kullanılarak inşa edilen, 900 metre uzunluğundaki viyadüğün 3 kilometrelik bağlantı yolunun da bulunduğunu kaydetti.

Vatandaşların daha önce bölgede heyelan riskiyle karşı karşıya kaldığını anlatan Çağatay, "Çünkü yol çok dar bir vadi içinde yer alıyor. Viyadük sayesinde Bitlis-Diyarbakır kara yolu keyif ve huzurla yolculuk yapılabilen muazzam yol oldu." dedi.

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