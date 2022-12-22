Tatvan'da üniversite öğrencilerine "kadın sağlığı ve hijyen" eğitimi verildi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yurtlarda barınan üniversite öğrencilerine yönelik "kadın sağlığı ve hijyen" konusunda eğitim verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Tatvan Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen eğitime öğrenci ve yurt personeli katıldı.

Yurt Müdürü Hülya Yıldırım, yaptığı açıklamada, doktor ve hemşireler tarafından öğrencilere yönelik eğitim semineri düzenlediklerini söyledi.

Bu tür eğitimlerin aralıklarla devam ettiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Daha önce emniyet müdürlüğü tarafından narkotik eğitimleri verildi. Bugün de öğrencilere evlilik öncesi danışmanlık, kadın sağlığı, temizlik ve hijyen konularında bilgiler verildi. Bu eğitimleri öğrencilerin boş vakitlerinde veriyoruz. Bundan dolayı öğrencilerimiz eğitimlere katılım sağlıyor."

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