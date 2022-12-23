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BİTLİS (AA) - Ahlat Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı.

UMKE, itfaiye ve sağlık çalışanlarının katılımıyla yapılan tatbikat öncesi olası bir depremde yapılması gerekenler, alınacak önlemler ve hastaların nasıl tahliye edileceği katılımcılara anlatıldı.



Kurtarma ile tahliye çalışmalarının canlandırıldığı tatbikatta, acil servisin dış mekanda organizasyonu ve triaj alanlarının oluşturulması konuları da uygulamalı olarak aktarıldı.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Başhekim Op. Dr. Uğurtan Ergün, deprem durumlarına hazırlıklı olunması için tatbikat yaptıklarını söyledi.

Ergün, "Deprem tatbikatımıza UMKE ekipleri ve ilçemiz itfaiyesi de katıldı. Gerçek bir senaryoya uygun olabilecek şekilde hastalarımızı tahliye ettik. Bundan sonra meydana gelebilecek deprem ve yangın gibi durumlarda tatbikatımızı başarılı bir şekilde yapmış olduk." dedi.

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