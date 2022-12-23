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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te kar etkili oldu

AA

Bitlis'te kar etkili oldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar etkili oldu.

Sabah başlayan yağışın ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Karayolları ve belediye ekipleri yolları, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri, zincirsiz yola çıkmamaları ve araçlarına kar lastiği takmaları konusunda uyardı.

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde de kar etkili oldu.

Valilik, sosyal medya hesabından, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle sürücülerin mağdur olmaması ve kazaya sebebiyet vermemesi için kar lastiği kullanımına özen gösterilmesi, araçlarda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulması uyarısı yaptı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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