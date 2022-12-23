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Tatvan'da ana okulların ekmeğini meslek liseliler üretiyor

AA

Tatvan'da ana okulların ekmeğini meslek liseliler üretiyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde kurulan fırında hem uygulamalı eğitim alıyor hem de anaokulları için ekmek üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okul Öncesi Eğitimde Beslenme Desteği Projesi" kapsamında Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki atıl bina onarılarak fırına dönüştürüldü.

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerine uygulamalı eğitim alma imkanı sunulan fırında, ekmek üretimine de başlandı.

Öğrencilerin öğretmenleri gözetiminde hazırlayıp pişirdikleri ekmekler, ilçedeki dört anaokuluna gönderiliyor.

Okul Müdürü İlhan Kara, öğrencilerin ekmek üretimi, mutfak teknikleri, yemek hazırlama ve servis gibi eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak gördüğünü söyledi.

Atölyenin, günlük 20 bin ekmek üretme kapasitesine sahip olduğunu belirten Kara, "Üretime başladık ve okul öncesi beslenme desteği olarak şu anda günlük 500 ekmek üretiyoruz. İkinci dönem ilçemizdeki yatılı okullarda eğitim gören öğrencilerimiz için 6 bin ekmek üretmeyi planlıyoruz. Yıl sonunda bu sayıyı 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Okul kantinleri için simit ve boğaca üretmeyi de düşünüyoruz." dedi.

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