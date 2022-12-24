Yeniden Refah Partisi Tatvan İlçe Başkanlığı açılışı yapıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı açıldı.

Saray Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen açılış programında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli, bölgede kardeşliğin temini için mücadele ettiklerini söyledi.

Milli görüş hareketi olarak hiçbir gizli ajandalarının olmadığını anlatan Kaderli, "Makamlar ve rakamlar için değil, Allah rızası için siyaset yaptık. Bunun için Sayın Genel Başkanımızın selamlarını getirdik. İnşallah Bitlis merkez olmak üzere bütün ilçelerin belediye başkanlıklarını kazanacağız." dedi.

Programa, İl Başkanı Ayhan Uslu, İlçe Başkanı Aslan Süphanoğlu ve partililer katıldı.

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