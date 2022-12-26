Adilcevaz'da özel öğrenciler sportif faaliyetlerle buluşturuluyor

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yurt çapında başlatılan "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında özel öğrencilere yönelik çeşitli sportif faaliyetler düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen futbol, voleybol, el ve göz koordinasyonu gibi çeşitli etkinliklerle öğrenciler, spor yapıp keyifli zaman geçirme imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Turan, ülke genelinde uygulanan projeyi ilçede de yürüttüklerini söyledi.

Özel sporcuları ve engelli bireyleri sporla buluşturduklarını ifade eden Turan, "Onların gözündeki mutluluğu görünce bizler de mutlu oluyoruz. Projenin amacı engelli bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürmesi. Bu hususta öğrencilerimize ve kurumumuza desteklerini esirgemeyen Adilcevaz Kaymakamı Sayın İsmail Demir'e teşekkür ederim." dedi.

Aileler de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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