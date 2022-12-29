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AFAD ve itfaiye ekipleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

AFAD ve itfaiye ekipleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediyesi itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri. Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AFAD ve itfaiye ekipleri, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası", haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" fotoğraflarına oy veren AFAD ekibi, çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesini seçti.

İtfaiye ekibi ise spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamaya katılan AFAD Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Şeyma Geylani, AA'nın her yıl düzenlediği fotoğraf yarışmasında çok başarılı karelerin yer aldığını söyledi.

Fotoğrafların anlamlı olduğunu ifade eden Geylani, başarılar dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay ise AA çalışanlarına başarı diledi.


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