Bitlis'te EYT'liler SGK binalarında yoğunluk oluşturdu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısının hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) yoğunluğa neden oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesini açıklamasının ardından emekli olmak isteyen vatandaşlar, sabahtan itibaren Bitlis SGK Müdürlüğü'ne gelmeye başladı.
Askerlik borçlanmasını yapmak ve prim gününü doldurmak için borçlanma talep dilekçesi veren vatandaşlar, EYT kapsamında emekli olabilmek için süreç hakkında görevlilerden bilgi aldı.
EYT kapsamında emekli olmak için SGK'ya başvuran Ferhat Aktaş, EYT'nin açıklanmasının ardından SGK'ya geldiklerini belirterek, "Sigorta prim günümüz tutarsa emekli olacağım. Şartları tutanlar SGK'ya başvursun. EYT'nin çıkmasına çok sevindik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.