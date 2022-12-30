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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te 5 kurumun katılımıyla KBRN tatbikatı düzenlendi

AA

Bitlis'te 5 kurumun katılımıyla KBRN tatbikatı düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 5 kurumun katılımıyla ilk defa Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditleri (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, fabrikada çalışan bir kişi kimyasal maddeden zehirlendi.

112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Emniyet Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Özel kıyafet giyen ekiplerce yapılan kimyasal ölçümlerin ardından zehirlenen işçiye ulaşıldı. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra dışarı çıkarılarak UMKE ekibine teslim edilen işçi, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, gazetecilere, KBRN tehditlerine yönelik geniş kapsamlı fonksiyonel saha tatbikatı düzenlediklerini söyledi.

Özellikle endüstriyel sanayinin gelişmesinden dolayı her gün tehdit ve tehlikelerin arttığını belirten Demiray, şöyle konuştu:

"Tehlikeli madde taşıyan araçların da İpekyolu'nu kullanması bizi paydaş kurumlarla fonksiyonel saha tatbikatı yapmaya yöneltti. Kendimizi test etmek amacıyla tatbikatı düzenledik. Öncelikle özel ekipman giyen AFAD ekibi, sıcak alan denilen olayın vuku ettiği yere geldi. Ellerindeki dedektörlerle kimyasal ajanı tespit ederek numune aldı. Turuncu kod verildikten sonra UMKE ekibimiz hastayı hastanemize teslim edildi. Arındırması yapılarak senaryo gereği yoğun bakım ihtiyacı olan hasta ilgili kliniğe yatırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin alanı tazyikli suyla temizlemesiyle faaliyetimiz sona erdi. Tatbikatta bize destek olan tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyoruz."

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