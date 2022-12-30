Hizan Kaymakamı Özçelik, öğrencileri kabul etti

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, öğrencilerle bir araya geldi.

Özçelik, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" ile ilgili sohbet ettiği öğrencilerle yakından ilgilendi.



Geleceğin teminatı çocukların milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren nesiller olarak yetişmesini istediklerini belirten Özçelik, projenin daha da yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmaları desteklediklerini dile getirdi.



Öğrencilere eşlik eden Gençlik Merkezi Müdürü Kutbettin Yakışır da "Projenin amacı çağın becerileriyle donanmış, bu beceriyi insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleriyle yaşantısını inşa etmiş, aklıselim, kalbiselim, tarihiyle ve değerleriyle barışık bireyler yetişmesine katkı sunmaktır." diye konuştu.



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