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Bitlis Kalesi'ne tırmanırken kayalıklarda mahsur kalan genç kurtarıldı

AA

Bitlis Kalesi'ne tırmanarak çıkmak isterken kayalıklarda mahsur kalan genç, ekiplerce kurtarıldı.

Bitlis Kalesi'ne tırmanırken kayalıklarda mahsur kalan genç kurtarıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis Kalesi'ne tırmanarak çıkmak isterken kayalıklarda mahsur kalan genç, ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mervan Kocaağa, kent merkezinde kayalıklar üzerine kurulu Bitlis Kalesi'ne tırmanarak çıkmak istedi.

Kocaağa'nın, tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaleye çıkan AFAD ekibi, halat yardımıyla kayalıklara inerek Kocaağa'yı bulunduğu yerden kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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