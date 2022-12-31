Bitlis Valisi Çağatay görev başında yeni yılı karşılayan güvenlik güçlerini ziyaret etti

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BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesindeki jandarma ve polis kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ile Tatvan-Van kara yolundaki Küçüksu Jandarma Karakoluna bağlı kontrol noktası ile ilçe girişindeki polis kontrol noktasını ziyaret eden Çağatay çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çağatay, daha sonra kentin asayiş ve güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan jandarma personeli ve polislerin yeni yılını kutladı, tatlı ikramında bulundu.

Ekiplerce durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularla sohbet ederek yeni yıllarını kutlayan Çağatay, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Çağatay, gazetecilere, 2022 yılının son gününde Tatvan'da vatandaşların huzur ve güven içinde 2023'e girmeleri için mücadele eden güvenlik kuvvetlerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Yeni yılın hayırlı olmasını dileyen Çağatay, "Güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza 2023'ün sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Vazife başındayken yanlarında oluyoruz. 2022, Bitlis için oldukça huzurlu geçti. 2023'te de vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini umut ediyoruz." diye konuştu.

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