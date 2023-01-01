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İzmir'deki vinç kazasında ölen Yıldırım Sarı'nın cenazesi Bitlis'te defnedildi

AA

İzmir'deki vinç kazasında ölen Yıldırım Sarı'nın cenazesi Bitlis'te defnedildi

BİTLİS (AA) - İzmir'in Bornova ilçesindeki inşaatta vincin kırılması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Yıldırım Sarı'nın (38) cenazesi, memleketi Bitlis'te toprağa verildi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Sarı'nın cenazesi, otopsi işleminin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak, uçakla Van'a, buradan da Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh köyü yazlık mezrasındaki evine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından Bitlis'in Ahlat ilçesine getirilen Sarı'nın cenazesi, Abdurrahman Gazi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında babasının kabrinin yanına defnedildi.

Sarı'nın amcası Şevket Sarı, gazetecilere, kazada ihmalinin olduğunu ileri sürerek olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Yeğeninin ve diğer işçilerin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Kazada müteahhit firmanın ihmali var. Bunların denetimleri yapılsın. Biz de davacıyız. İhmalden 6 kişi öldü. Yeğenim, inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlıyordu. Akrabamız olan Baykal Gündüz de aynı kazada hayatını kaybetti. O da Ankara'da defnedildi. Çok üzgünüz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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