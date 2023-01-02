Tatvan'da yurtta kalan üniversite öğrencilerine yönelik kurslar açıldı

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BİTLİS (AA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Tatvan Kız Öğrenci Yurdu tarafından, üniversite öğrencilerine yönelik geri dönüşüm, ahşap boyama, amigurumi bebek, siyer ve Kur'an-ı Kerim kursları açıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ilgi gösterdiği kurslarda tasarlanan ürünlerin bir kısmının okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine hediye edilmesi, bir kısmının da yıl sonunda sergilenmesi hedefleniyor.

KYK Tatvan Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Hülya Yıldırım, yurdun 303 öğrenci kapasiteli olduğunu, yurtta öğrencilerin boş zamanlarını verimli geçirmeleri için kurs ve etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Öğrencilerin kurslara ilgi gösterdiğini ifade eden Yıldırım, şunları aktardı:

"Bu kurslar bakanlığımız programı bünyesinde veriliyor. Kurslarda geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen plastikler ve benzeri malzemelerden oyuncak, süs eşyaları, tepsiler, şekerlikler, anahtarlıklar ve benzeri objeler yapılmaktadır. Öğrencilerimiz bu şekilde boş zamanlarında farklı yerlere gitmeyecekler ve burada kendilerini geliştirebilecekler. Amigurumi kursunda hazırlanan oyuncak bebekleri hastanede yatan çocuklara hediye olarak götürmeyi planlıyoruz. Yine bu kurslarımızda yaptığımız atkı ve bereleri ilköğretim ve okul öncesi çocuklarımıza hediye edeceğiz. Sene sonunda da bir sergi oluşturacağız ve bu sergiden elde ettiğimiz gelirle öğrencilerimize hediyelerimizi vereceğiz."

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