Bitlis Halk Eğitim Merkezince oluşturulan koro konser verdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce oluşturulan koro ilk konserini verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz Projesi" kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden oluşturulan koro, Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin de desteğiyle konser düzenlendi.

Bitlis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Türk Sanat Müziğinin birbirinden güzel eserleri seslendirildi.

Konseri izleyen Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İsmail Kenanoğlu, gazetecilere, müziğin insanlığın ortak dili ve evrensel kültürü olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Aylin Şengün Taşcı'nın koordinatörlüğünü yaptığı proje kapsamında il merkezi ile ilçelerde 20 koro kurduklarını anlatan Kenanoğlu, şöyle konuştu:

"İl merkezindeki koromuz konser verdi. Türk müziğinin unutulmuş değerlerini tekrar gün yüzüne çıkararak yaygınlaştırılması için konseri düzenledik. Koromuz, konser için 3 ayı aşkın süredir hazırlıklarını sürdürüyordu. Koromuz, 16 Şubat'ta Muş'ta yapılacak iller arası konsere katılacak. Bakanlığımız da dünyanın en büyük korosu için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu. Bu kapsamda koromuz, İstanbul veya Ankara'da stadyumda 15 bin kişiden oluşacak Türkiye Korosu'nda yer alacak."

Konseri, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemalettin Duman, Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri ile çok sayıda davetli izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.