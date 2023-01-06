Hizan Kaymakamı Özçelik, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti

BİTLİS (AA) - Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şube Başkanlığı ile Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ni ziyaret etti.
Kaymakam Özçelik, bir araya geldiği gazi ve şehit aileleriyle yakınlarıyla yakından ilgilendi.
Özçelik, ziyaretinde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şube Başkanı Yusuf Özdemir ile Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yafes Akkaya'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Devlet olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Özçelik, "Vatanını, bayrağını ve mukaddesatını korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile ebediyete irtihal eden tüm gazilerimize rahmet, şehit ailelerimize, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." dedi.