Palyaço kıyafetleriyle gittikleri köylerde öğrencileri eğlendiriyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palyaço kıyafetleriyle gittikleri köylerde öğrencileri eğlendiriyorlar

AA

Palyaço kıyafetleriyle gittikleri köylerde öğrencileri eğlendiriyorlar

​BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, palyaço kıyafetleriyle gittikleri il merkezi ve ilçelere bağlı köylerde düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin mutluluklarına tanıklık ediyor.

"Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında geçen yıl 85 köy okulunda 3 bini aşkın öğrenciye ulaşan gönüllüler, bu yıl daha fazla okula ulaşmak için çalışmalara başladı.

Kentin zorlu coğrafyasına aldırış etmeden öğrencilere ulaşmak isteyen gönüllülerin bu yılki ilk durağı Doğanlı köyü ile Alaniçi köyü Yenice mezrasındaki ilkokullar oldu.

Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile kilometrelerce yol katederek okullara giden gönüllüler, götürdükleri kırtasiye ve spor malzemelerini de çocuklara hediye etti.

Palyaço kıyafetleri giyen, yüzlerini boyadıkları çocuklarla sınıfta ve okulun bahçesinde şarkılar eşliğinde oyunlar oynayan gönüllüler, onların güzel bir gün yaşamalarını sağladı.

- "Gönüllerine dokunmak en büyük amacımız"

Bitlis Gençlik Merkezi gençlik lideri Mahfuz Soyugüzel, AA muhabirine, 2022'de 85 köy okulundaki 3 bini aşkın çocuğa ulaşarak onları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Gönüllü gençlerin gittikleri okullarda çocuklarla eğitsel oyunlar oynadıklarını anlatan Soyugüzel, şöyle konuştu:

"Çocukları eğlendirip mutlu ediyoruz, biz de mutlu ayrılıyoruz. 2023'te 100'ü aşkın köy okulumuza ulaşarak faaliyetlerimizi Bitlis'te genişletmek istiyoruz. Bu yıl hedefimiz daha fazla köy okuluna ve gence ulaşmak. Gönüllerine dokunmak en büyük amacımız. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bu yılın ilk faaliyetini gerçekleştirdik. Etkinlik sonrası okullardan ayrılmadan önce çocuklar 'lütfen gitmeyin veya bir daha bekleriz' diyorlar. Yıl içinde yine aynı okullara gelerek faaliyetlerimizi yapıyoruz."

"Genç Dönüşüm" projesi kapsamında üniversite sınavı sonrası topladıkları kalemleri ve gönüllülerin çabasıyla temin edilen defter ve kitapların yanı sıra futbol, voleybol ve basketbol topu gibi spor malzemelerini köy okulundaki çocuklara dağıttıklarını kaydeden Soyugüzel, "Gönüllü gençlerimizden oluşan müzik grubumuz da var. Bu arkadaşlarımız okulda çocuklarla şarkılar söylüyor. Onları mutlu bırakıp biz de mutlu ayrılıyoruz." dedi.

Etkinliklerde palyaço kıyafeti giyerek öğrencileri eğlendiren gönüllülerden Deniz Can da gençlik lideri ile köy okullarını ziyaret ettiklerini belirtti.

Can, "Bu faaliyetlerde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Etkinliklerde genelde ben palyaço oluyorum. Çocukları bu şekilde mutlu ediyoruz. Onlar mutlu olunca biz de seviniyoruz. Tek hedefimiz çocukları mutlu etmek." ifadelerini kullandı.

Köydeki öğrenciler ise gönüllü ağabey ve ablalarının düzenlediği etkinliklerle keyifli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hizan Kaymakamı Özçelik, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Hizan Kaymakamı Özçelik, gazi ve şehit ailelerini ...
Bitlis Halk Eğitim Merkezince oluşturulan koro konser verdi
YEREL HABERLER Bitlis Halk Eğitim Merkezince oluşturulan koro konser ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.