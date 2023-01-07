Van ve Bitlis'te kar yağışı etkisini gösterdi

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VAN/BİTLİS (AA) - Van ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu.

Van'da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlar, sabah saatlerinde iş yeri ve evlerin önünde biriken karları temizledi.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde karla mücadele ekipleri yol açma ve tuzlama çalışması başlattı.

Bitlis'te de sabah saatlerinde kar etkili oldu. Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar da kartopu oynadı.

Polis ve jandarma ekipleri de sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve dikkatli olmaları için uyardı.

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